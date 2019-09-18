Злоумышленник проник на территорию строительной компании и похитил недавно установленное там электрооборудование...

Оперуполномоченные ОМВД России по району Вешняки задержали 46-летнего подозреваемого в краже электрооборудования.В территориальный отдел полиции поступило сообщение от финансового директора одной из столичных строительных компаний о краже электропривода с электросети.Сотрудники полиции установили, что ранее данная компания заключила договор с организацией-установщиком электрооборудования. После установки данного оборудования на территорию строительной компании проник неизвестный и похитил его. Сумма ущерба составила около двух миллионов рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Вешняки задержали подозреваемого на улице Красный Казанец. Им оказался сотрудник компании, установившей электрооборудование.Следствием ОМВД России по району Вешняки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73