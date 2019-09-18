После публикации интимной фотографии в Сети официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова рассказала о своей болезни. Именно из-за нее она не смогла пойти на работу, но выступила на телевидении.

После публикации интимной фотографии в Сети официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова рассказала о своей болезни. Именно из-за нее она не смогла пойти на работу, но выступила на телевидении.Мария Захарова привыкла удивлять и поражать в самое сердце своих многочисленных поклонников не только жесткими заявлениями и дипломатическим изяществом, но и яркими нарядами и элегантными прическами. На этот раз официальный представитель российского внешнеполитического ведомства предстала перед пользователями Сети в крайне нетипичном для себя амплуа.На своей странице в "Инстаграме" Мария Захарова опубликовала весьма интимную фотографию. Дело не только в том, что снимок был сделан у нее дома. В кадре лицо российской дипломатии предстало без какой-либо косметики.Материал дополняется.