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<a href="https://33live.ru/novosti/18-09-2019-v-soznanii-poslednie-novosti-o-sostoyanii-anastasii-zavorotnyuk.html" target="_blank">В сознании: последние новости о состоянии Анастасии Заворотнюк</a> - Стали известные новые подробности об Анастасии Заворотнюк, у которой подозревают рак мозга в последней стадии. Из-за излишнего внимания прессы артистку взяли под охрану, при этом состояние ее якобы не такое критическое, как говорят.