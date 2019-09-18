Томский детсад №72 закрыли из-за норовируса. Всего острой кишечной инфекцией заразились четырнадцать человек, в том числе двенадцать детей и двое воспитателей. Об этом сообщает Вести-Томск со ссылкой на региональный Роспотребнадзор.

Томский детсад №72 закрыли из-за норовируса. Всего острой кишечной инфекцией заразились четырнадцать человек, в том числе двенадцать детей и двое воспитателей. Об этом сообщает "Вести-Томск" со ссылкой на региональный Роспотребнадзор.По факту инцидента организована внеплановая проверка. Она показала, что в дошкольном образовательном учреждении есть ряд серьезных нарушений. Когда детский сад откроется снова?Входы опечатаны, площадки пусты. Так выглядит дошкольное учреждение после визита специалистов Роспотребнадзора. Сотрудники ведомства прибыли с проверкой сразу после получения экстренного извещения об отравлении детей.По результатам внеплановой проверки в детском саду обнаружили серьезные нарушения. Кухонный инвентарь имеет дефекты, не соблюдены условия хранения, отсутствуют емкости с крышками для дезинфекции игрушек. Также в одной группе стоят четырехъярусные кровати, что нарушает требования СанПиНа.Помимо этого у проверяющих появились вопросы и к воспитателям. Некоторые сотрудники работали без прививок. Изначально Роспортебнадзор предоставил возможность добровольно устранений все нарушения. Однако этого так и не случилось, и специалистам пришлось обратиться в суд.На время разбирательств принято решение о временном переводе своих дошколят в другие детсады. Теперь вопрос возвращения воспитанников в родные стены будет зависеть только от руководства образовательного учреждения и чиновников.