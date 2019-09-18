Глава МВД России отметил, что российско-вьетнамское правоохранительное сотрудничество имеет традиционно многовекторный характер и постоянно расширяется.

«Министр внутренних дел Российской Федерации генерал полиции Российской Федерации Владимир Колокольцев встретился с Министром общественной безопасности Социалистической Республики Вьетнам То Ламом», – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Владимир Колокольцев поблагодарил вьетнамского коллегу за радушный прием. Глава МВД России отметил, что российско-вьетнамское правоохранительное сотрудничество имеет традиционно многовекторный характер и постоянно расширяется. В текущем году открылось новое направление деятельности двух ведомств. С подписанием Программы совместных действий на 2019-2021 годы стала возможной организация отдыха в России и Вьетнаме детей погибших сотрудников. Стороны пришли к единому мнению о возможности увеличения в следующем году почти вдвое численности делегаций, выезжающих по обмену.Участники встречи обменялись предложениями по координации усилий МВД России и компетентных органов Социалистической Республики Вьетнам в миграционной сфере, в том числе в рамках выполнения межправительственного Соглашения о реадмиссии и соответствующего Исполнительного протокола. Также была отмечена успешная деятельность Совместной российско-вьетнамской рабочей группы по решению вопросов, связанных с реализацией Соглашения между правительствами двух стран о временной трудовой деятельности граждан одного государства на территории другого.Кроме того, Владимир Колокольцев и То Лам обсудили различные аспекты подготовки кадров для правоохранительных структур. МОБ Вьетнама остается для МВД России одним из основных зарубежных партнеров в сфере образовательной деятельности. В завершение встречи Министр внутренних дел Российской Федерации и Министр общественной безопасности Социалистической Республики Вьетнам подтвердили нацеленность на дальнейшее расширение спектра направлений двустороннего сотрудничества.