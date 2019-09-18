Но свою вину так и не признал

Но свою вину так и не призналЖителя Владимира признали виновным в убийстве. В конце сентября 2018 года 2 брата распивали спиртные напитки в сарае одного из домов на территории областного центра. В ходе распития алкоголя между ними произошел конфликт, после которого у старшего из братьев возникла неприязнь к младшему. Он нашел в сарае нож и несколько раз ударил им в родственника. Мужчина умер в тот же деньЗлоумышленник свою вину не признал, утверждая, что к убийству не причастен и не знает, кто нанес брату удары.Мужчину приговорили к 9 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.