В 14 часов в Патриаршем саду Владимира вскрыли конверты с заданием «Экологического диктанта».

В 14 часов в Патриаршем саду Владимира вскрыли конверты с заданием «Экологического диктанта»."Мероприятие по всей стране будет проходить, только у всех в разные сроки в разных регионах. Цель - пропаганда экологических знаний. Из 22 образовательных учреждений, с которыми мы тесно сотрудничаем, придут по два школьника. Писать диктант они будут сорок минут. Там и тесты, и развернутые ответы должны быть. И потом им всем выдадут сертификаты участников. Это всё из федерального центра из Москвы. 1,2,3 место будут определены и будут награждены," - говорит методист – педагог станции юных натуралистов Валентина Блинова.