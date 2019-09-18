В аэропорту Шереметьево его встречает владимирская делегация

Владимирская делегация встречает в аэропорту Шереметьево чемпиона мира по греко-римской борьбе Абуязида Манцигова. В составе делегации - наставник чемпиона, заслуженный тренер России - Надир Магомедов, известный владимирский спортсмен, депутат горсовета Алексей Метелкин. Самолет из казахского Нур-Султана приземлится в Москве в 17.30.Напомним, Абуязид Манцигов, представлявший Владимирскую область в составе сборной России на чемпионате мира по греко-римской борьбе в Казахстане, впервые в истории владимирского