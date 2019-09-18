Владимирский чемпион мира по греко-римской борьбе Абуязид Манцигов прилетел в Москву, где его встретила владимирская делегация.

Владимирский чемпион мира по греко-римской борьбе Абуязид Манцигов прилетел в Москву, где его встретила владимирская делегация.В ее составе глава администрации города и президент областной федерации по греко-римской борьбе Андрей Шохин, наставник Манцигова заслуженный тренер России - Надир Магомедов,директор департамента физультуры и спортаАлексейСипачансамбль "Разгуляй". Это самые первые минуты встречи, которые снял наш корреспондент. Напомним, Абузияд Манцигов взял золото чемпионата мира. С победой телеграммой его поздравил Президент Владимир Путин. Теперь, по его словам чемпиона, он нацелен на летнюю олимпиаду в Токио, которая пройдет в следующем году. Спортсмен намерен к этому времени перейти в более тяжелую весовую категорию - до 77 килограммов