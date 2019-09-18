Ранее судимый мужчина разместил объявление о предоставлении долгосрочной аренды грузовика

Ранее судимый мужчина разместил объявление о предоставлении долгосрочной аренды грузовикаЖителя Нижегородской области обвиняют в мошенничестве. В марте 2018 года ранее судимый мужчина разместил на «Авито» объявление о предоставлении долгосрочной аренды грузовика с последующим выкупом и передачей машины покупателю.Таким образом, он познакомился с потерпевшим, который заинтересовался данным предложением. Одним из условий передачи транспорта в долгосрочную аренду был залог в сумме 100 тысяч рублей. Введенный в заблуждение мужчина, находясь на парковке у гипермаркета во Владимире, после подписания договора, передал обвиняемому деньги. Ни автомобиля, ни 100 тысяч рублей он больше не увидел.Уголовное дело направлено в суд.