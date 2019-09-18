Узнать об истории, культуре, литературе, традициях и быте башкир вы сможете во Владимирской областной библиотеке для детей и молодёжи

Узнать об истории, культуре, литературе, традициях и быте башкир вы сможете во Владимирской областной библиотеке для детей и молодёжи«Башкортостан – то место, где поет курай». Под таким поэтичным названием с 23 по 27 сентября во Владимирской областной библиотеке для детей и молодёжи при поддержке Департамента культуры администрации Владимирской области и Общественного объединения «Курултай башкир Владимирской области» пройдет Неделя башкирской культуры.Россия – многонациональная страна, на ее территории проживают разные народности. Один из самых многочисленных народов – башкиры. Сегодня в стране насчитывается более полутора миллионов башкир. Существует несколько толкований названия национальности. Некоторые историки утверждают, что «башкорт» означает «главный волк», вторые уверены, что слово переводится, как «хозяин пчёл». Интересен факт, что Башкортостан является единственным регионом на Земле, где сегодня занимаются бортничеством – сбором меда из ульев диких пчел.Еще больше узнать об истории, культуре, литературе, традициях и быте башкир сможете в течение недели во время мероприятий в корпусах библиотеки на ул. Мира, 51 и пр. Строителей.23. Вход свободный!