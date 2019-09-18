Жители села Сима Юрьев-Польского района не могут попасть в лес: им мешает десятикилометровый забор.

Жители села Сима Юрьев-Польского района не могут попасть в лес: им мешает десятикилометровый забор. Он "залез" на проселочную дорогу, симчане беспокоятся, что к ним не приедет пожарная машина или "скорая."ТатьянаТерехова, жительница села Сима, Юрьев-Польский р-н: «Он беспокоит многих жителей, этот забор. Потому что, выкупив поля, загородили перелески между полями. И войти теперь в лес нельзя».администрации сельского поселения подтвердили: участок угодий - в частной собственности. Но нарушений нет и на дорогу он не залезает. Более того, раньше на поле рос метровый бурьян, и администрация постоянно тушила пожары. Когда землю купил директор охотхозяйства, местные чиновники вздохнули с облегчением - за свои деньги хозяин привел все в порядок. А самое главное, на территории будут разводить оленей. Жители Симы увидят их в естественной среде. И, возможно, смогут даже покормить.Дмитрий Белоусов, полковник, глава муниципального образования Симское: «Для меня, как главы муниципального образования, конечно, сельхозземли должны обрабатываться - пшеница, рожь и всё прочее. Но когда всё это сейчас в запустении и они хотят облагородить. И они облагородили. Клевер там посадили, загораживают. Загораживают земли, которые они купили сельхозназначения. Они не залезают на земли лесного фонда».Анастасия Сахарова