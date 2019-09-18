Обновленный Дом Культуры открылся в поселке имени Кирова Камешковского района. Это еще один результат реализации проекта "Единой России" по восстановлению сельских клубов.

Обновленный Дом Культуры открылся в поселке имени Кирова Камешковского района. Это еще один результат реализации проекта "Единой России" по восстановлению сельских клубов.Теперь ДК отвечает всем современным требованиям: обновленные кресла в зрительном зале, новейшее мультимедийное оборудование. На ремонт здания выделили более девяти миллионов рублей. На эти же средства установили видеонаблюдение, отремонтировали музей народного промысла, построили детскую и спортивную площадки.Вячеслав Картухин, заместитель председателя ЗС: "В нашей области такие решения по многим домам культуры были приняты пять лет назад, и на протяжении этого периода мы видим, сколько домов культуры в этом году получили обновленный ремонт, новое оборудование. Поселок имени Кирова не исключение... Мы будем продолжать эту работу для того, чтобы жизнь на селе была более комфортной, более содержательной, чтобы молодежь оставалась на селе, чтобы людям создавались условия не только для работы, но и для отдыха."В ДК поселка имени Кирова работает одиннадцать творческих объединений, каждый день сюда приходят более двухсот школьников и взрослых. Дом культуры - новый жизненный импульс не только для самого поселка, но и для ближайших деревень.Анатолий Курганский, глава администрации Камешковского района: "Конечно, в современной жизни у жителей возникает все более иные требования к условиям проживания, среды обитания. Дом культуры в поселке будет этому способствовать, будет воспитывать наших детей в тех стандартах современного мира, эстетики и культуры."