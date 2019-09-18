28-летняя женщина ходила по квартирам Александрова, предлагая товар.

28-летняя женщина ходила по квартирам Александрова, предлагая товар.Во время одного из обходов задержанная заметила открытую дверь в квартиру, тут же воспользовалась ситуацией, обыскала все шкафы, в одном из которых и обнаружила 40 000 руб.Похитив деньги, злоумышленница скрылась. 88-летняя хозяйка дома в этот момент спала.Заявление о краже пенсионерка подала 7 сентября. В течение нескольких дней сотрудниками полиции была установлена личность подозреваемой в совершении преступления, а после и задержана.Деньги у похитительницы были изъяты и возвращены владелице. Проводится проверка на причастность задержанной к аналогичным преступлениям, сообщает УМВД по Владимирской области.