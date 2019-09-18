Для развития транспортной отрасли необходимо совершенствовать законодательство, в частности, ФЗ-44, отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он принял участие в открытии выставки Законъ. К истории транспорта России в стенах нижней палаты парламента.

Для развития транспортной отрасли необходимо совершенствовать законодательство, в частности, ФЗ-44, отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он принял участие в открытии выставки "Законъ. К истории транспорта России" в стенах нижней палаты парламента.Без эффективной доставки пассажиров и грузов невозможнорешить вопросы развития такой большой страны, как Россия, сказал Володин. Оннапомнил, что депутаты уделяют приоритетное внимание вопросам транспорта исопутствующей инфраструктуры."Со своей стороны будем делать все для того, чтобызаконодательно обеспечить решение этих вопросов. Ну и конечно, должен быть иконтроль", – отметил спикер Госдумы.В развитии транспортной отрасли нужно использовать новыеподходы и технологии, подчеркнул Володин. Это влияет на качество идолговечность, пояснил спикер.Одной из главным проблем транспортной отрасли председательнижней палаты назвал несовершенство законодательства. Он напомнил о ситуации,когда средства поступают в регионы только во второй половине года, и чтобыпройти прописанные в ФЗ-44 процедуры нужно еще два месяца. "Представьтесебе, сколько остается времени для того, чтобы заниматься строительствомдорог", – посетовал Володин.Также спикер призвал увеличивать количество аэропортов,развивать речной и железнодорожный транспорт. Решение этих задач во многомзависит от Госдумы, заключил спикер.В свою очередь принявший участие в открытии выставки министртранспорта Евгений Дитрих поблагодарил Вячеслава Володина за внимание депутатовк отрасли и вручил ему памятный знак "В ознаменование 210-летия транспортноговедомства и транспортного образования".По словам главы Минтранса, необходимо улучшитьмежрегиональные трассы, улицы в городах, развивать воздушные перевозки наДальнем Востоке.