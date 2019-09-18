Для развития транспортной отрасли необходимо совершенствовать законодательство, в частности, ФЗ-44, отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он принял участие в открытии выставки Законъ. К истории транспорта России в стенах нижней палаты парламента.
Для развития транспортной отрасли необходимо совершенствовать законодательство, в частности, ФЗ-44, отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он принял участие в открытии выставки "Законъ. К истории транспорта России" в стенах нижней палаты парламента.
Без эффективной доставки пассажиров и грузов невозможно
решить вопросы развития такой большой страны, как Россия, сказал Володин. Он
напомнил, что депутаты уделяют приоритетное внимание вопросам транспорта и
сопутствующей инфраструктуры.
"Со своей стороны будем делать все для того, чтобы
законодательно обеспечить решение этих вопросов. Ну и конечно, должен быть и
контроль", – отметил спикер Госдумы.
В развитии транспортной отрасли нужно использовать новые
подходы и технологии, подчеркнул Володин. Это влияет на качество и
долговечность, пояснил спикер.
Одной из главным проблем транспортной отрасли председатель
нижней палаты назвал несовершенство законодательства. Он напомнил о ситуации,
когда средства поступают в регионы только во второй половине года, и чтобы
пройти прописанные в ФЗ-44 процедуры нужно еще два месяца. "Представьте
себе, сколько остается времени для того, чтобы заниматься строительством
дорог", – посетовал Володин.
Также спикер призвал увеличивать количество аэропортов,
развивать речной и железнодорожный транспорт. Решение этих задач во многом
зависит от Госдумы, заключил спикер.
В свою очередь принявший участие в открытии выставки министр
транспорта Евгений Дитрих поблагодарил Вячеслава Володина за внимание депутатов
к отрасли и вручил ему памятный знак "В ознаменование 210-летия транспортного
ведомства и транспортного образования".
По словам главы Минтранса, необходимо улучшить
межрегиональные трассы, улицы в городах, развивать воздушные перевозки на
Дальнем Востоке.