Один из крупнейших специалистов в области исторического исполнительства Рейнгард Гёбель (Германия) встанет за пульт оркестра Pratum Integrum, а 5 октября даст два мастер-класса.

Один из крупнейших специалистов в области исторического исполнительства Рейнгард Гёбель (Германия) встанет за пульт оркестра Pratum Integrum в зале "Зарядье", а 5 октября даст два мастер-класса.Рейнгард Гёбель – дирижер, основатель легендарного ансамбля Musica Antiqua Köln (1973–2006). Известный скрипач и концертмейстер, он вынужден был перестать играть в 2006 году из-за заболевания левой руки. После этого ансамбль, с которым он провел более 30 лет, принял решение прекратить свою деятельность. Между тем, их выступления, их многочисленные записи на лейбле Arkhiv Production, их оригинальные интерпретации повлияли на дальнейшее развитие исторического исполнительства и, в частности, на подход к интерпретации Баха.В 1986-1987 годах ансамбль выпустил запись Бранденбургских концертов, которая вызвала бурные споры. Одни окрестили музыкантов провокаторами и даже "барочными панками", принесшими мелодию в жертву ритму, резким акцентам и безудержно быстрому темпу. Для других эта запись стала откровением.Гёбель по сей день отстаивает свои неординарные взгляды на исполнение барочной музыки, выступая с лекциями и концертами, проводя мастер-классы. Постепенно он завоевал имя, славу и репутацию большого мастера. В 2017 году на фестивале в Лейпциге ему вручили Медаль Баха – за выдающиеся заслуги в области интерпретации его сочинений.В настоящее время Гёбель является главным приглашенным дирижером Баварского камерного филармонического оркестра в Аугсбурге и художественным руководителем ансамбля "Берлинские солисты барокко". С этим ансамблем он снова записал Бранденбургские концерты в 2017 году (на Sony Classical). Альбом получил премию Opus Klassik, причем в одном из репортажей сообщалось, что Гёбель здесь "остается не менее романтичным, чутким, блистательным и бурным", чем в легендарной первой записи, но "идет еще дальше в том, что касается фразировки, тембра, фактуры" (SWR2 radio).В программе – Бранденбургские концерты №1-3 Баха и сюита "Музыка на воде" Генделя.Концерт пройдет 3 октября в 19:00 в Большом зале "Зарядье". Мастер-классы Рейнгарда Гёбеля состоятся в 9:00 и 13:00 5 октября.