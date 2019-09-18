Вратарь московского Спартака Александр Селихов может вернуться на поле не раньше, чем через шесть месяцев. Несколько дней назад голкипер перенес операцию на ахилловом сухожилии.

Вратарь московского "Спартака" Александр Селихов может вернуться на поле не раньше, чем через шесть месяцев. Несколько дней назад голкипер перенес операцию на ахилловом сухожилии.О сроках выздоровления Селихова сообщил на официальном сайте "Спартака" главный врач красно-белых Михаил Бутовский. 25-летний вратарь сможет вернуться на поле не раньше, чем через полгода. Таким образом, Александр сможет сыграть только в конце сезона.Александр Селихов был основным вратарем "Спартака" в сезоне 2017/18. Незадолго до чемпионата мира 2018 он получил травму – разрыв ахиллова сухожилия и пропустил полгода. Прошлой весной Александр получил сложный перелом пальца и выбыл на продолжительный срок. Селихов вернулся к тренировкам в общей группе в начале сентября, но снова получил серьезную травму.