Музыкальный продюсер оказался очень осведомлен в делах артистки и ее семьи. В личном Инстаграм Андрей Разин рассказал, что состояние Анастасии Заворотнюк ухудшилось.

Музыкальный продюсер оказался очень осведомлен в делах артисткии ее семьи. В личном "Инстаграм" Андрей Разин рассказал, что состояние АнастасииЗаворотнюк ухудшилось.По словам основателя группы "Ласковый май", об этом емусказал источник, приближенный к лечению Анастасии Заворотнюк. Андрей Разинтакже подчеркнул, что молится за здоровье госпитализированной звезды сериала "Моя прекрасная няня".После продюсер поблагодарил всех тех, кто пытался и пытаетсяпомочь семье Заворотнюк. Он отметил, что близкие Анастасии ни вкакой помощи не нуждаются, даже материальной."Они не нуждаются ни в каких средствах, потому что все, чтоможно было сделать, уже сделано. Все, необходимые в таких случаях, процедурыпроведены врачами не только в нашей стране, но и за рубежом. Мы надеемся толькона чудо", – написал Андрей Разин.В конце музыкальный продюсер прошелся по актрисе Алле Довлатовойи телеведущему Дмитрию Борисову. Звезды раскритиковали основателя группы "Ласковыймай" в студии программы "Пусть говорят" на Первом канале. Выпуск шоу былпосвящен больной раком Анастасии Заворотнюк."Как у человека, этойзмеи, вообще язык повернулся ставить какие-то грани, рамки, сколько (Заворотнюк)жить осталось. Андрей, а сколько вам-то осталось жить?" – сказала АллаДовлатова в эфире.Андрей Разин, в свою очередь, назвал телеведущего и артистку"недоброжелателями". Он призвал забыть о спорах и поддержать семью."Те недоброжелатели, которые сегодня высказываются и что-тоначинают там комментировать, не владея ситуацией, типа Аллы Довлатовой, ДмитрияБорисова и других негодяев – это самые пустые люди. Сегодня нужно делать всевозможное, чтобы поддержать Настю и ее семью, а вы ищите каких-то злых кошек вкаких-то кустах",– написал Андрей Разин.Напомним, по имеющейся информации,находится в крайне тяжелом состоянии в одной из столичных клиник. Поступаюткрайне противоречивые данные относительно состояния здоровья актрисы.