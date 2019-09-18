Музыкальный продюсер оказался очень осведомлен в делах артистки
и ее семьи. В личном Инстаграм Андрей Разин рассказал, что состояние Анастасии
Заворотнюк ухудшилось.
Музыкальный продюсер оказался очень осведомлен в делах артистки
и ее семьи. В личном "Инстаграм" Андрей Разин рассказал, что состояние Анастасии
Заворотнюк ухудшилось.
По словам основателя группы "Ласковый май", об этом ему
сказал источник, приближенный к лечению Анастасии Заворотнюк. Андрей Разин
также подчеркнул, что молится за здоровье госпитализированной звезды сериала "Моя прекрасная няня".
После продюсер поблагодарил всех тех, кто пытался и пытается
помочь семье Заворотнюк. Он отметил, что близкие Анастасии ни в
какой помощи не нуждаются, даже материальной.
"Они не нуждаются ни в каких средствах, потому что все, что
можно было сделать, уже сделано. Все, необходимые в таких случаях, процедуры
проведены врачами не только в нашей стране, но и за рубежом. Мы надеемся только
на чудо", – написал Андрей Разин.
В конце музыкальный продюсер прошелся по актрисе Алле Довлатовой
и телеведущему Дмитрию Борисову. Звезды раскритиковали основателя группы "Ласковый
май" в студии программы "Пусть говорят" на Первом канале. Выпуск шоу был
посвящен больной раком Анастасии Заворотнюк.
"Как у человека, этой
змеи, вообще язык повернулся ставить какие-то грани, рамки, сколько (Заворотнюк)
жить осталось. Андрей, а сколько вам-то осталось жить?" – сказала Алла
Довлатова в эфире.
Андрей Разин, в свою очередь, назвал телеведущего и артистку
"недоброжелателями". Он призвал забыть о спорах и поддержать семью.
"Те недоброжелатели, которые сегодня высказываются и что-то
начинают там комментировать, не владея ситуацией, типа Аллы Довлатовой, Дмитрия
Борисова и других негодяев – это самые пустые люди. Сегодня нужно делать все
возможное, чтобы поддержать Настю и ее семью, а вы ищите каких-то злых кошек в
каких-то кустах",
– написал Андрей Разин.
Напомним, по имеющейся информации,
находится в крайне тяжелом состоянии в одной из столичных клиник. Поступают
крайне противоречивые данные относительно состояния здоровья актрисы.