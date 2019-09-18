Руководители администраций городов и районов Крыма сложили свои полномочия по предложению главы Республики Сергея Аксенова. По его словам, такое решение принято в связи с тем, что необходимо сформировать новую команду, в том числе и на местах.

Руководители администраций городов и районов Крыма сложили свои полномочия по предложению главы Республики Сергея Аксенова.Об этом российский политик сообщил на своей странице в Facebook. По его словам, такое решение принято в связи с тем, что необходимо сформировать новую команду, в том числе и на местах. Аксенов отметил, что все главы администраций уже написали соответствующие заявления в местные советы.Глава Республики Крым заявил, что в скором времени вновь избранные депутаты примут решения о сроке проведения конкурсов, в соответствии с которыми осуществится замещение должностей глав администраций.Выборы главы республики и главы парламента состоятся 20 сентября. Глава республики, в соответствии с региональным законом, избирается депутатами Госсовета региона из трех кандидатов, которые вносит президент. Владимир Путин уже внес кандидатуры Сергея Аксенова, первого секретаря Крымского рескома КПРФ Сергея Богатыренко, а также депутата Госдумы от ЛДПР Павла Шперова.