Все началось две недели назад. В прессу просочилась информация о том, что 48-летняя Анастасия Заворотнюк после рождения третьего ребенка заболела раком мозга. Предположительно, болезнь могла появиться после гормональной терапии, которую прошла актриса, чтобы родить ребенка.

Все началось две недели назад. В прессу просочилась информация о том, что 48-летняя Анастасия Заворотнюк после рождения третьего ребенка – дочери Милы от фигуриста Петра Чернышева – заболела раком мозга.Предположительно, болезнь могла появиться после гормональной терапии, которую прошла актриса, чтобы родить ребенка.Некоторым журналистам все же удалось пообщаться с артисткой. Они сразу заметили перемену в любимой няне страны: хриплый голос и отсутствие улыбки.Отказ Заворотнюк от комментариев только подогревал интерес к этой теме. Все любопытствующие сразу отправились за информацией в поселок, где проживает актриса.Рассказы местных про звездную семью оказались крайне противоречивыми. И если одни утверждали, что все с актрисой в порядке, сама, мол, за сухофруктами ходит, то другие рассказали, что Заворотнюк давно не видели, а за покупками, в церковь и на могилы к родственникам (недавно у актрисы умер отец и родной брат) ходит ее мама Валентина Борисовна.Представитель артистки Стас Христов, казалось бы, поставил точку в толках. Он рассказал, что получил от Анастасии в ответ на публикацию о госпитализации сообщение. По его словам, она ответила: "Бред. Отстань". Но потом все изменилось...Информация о том, что артистка находится в реанимации одной из московских клиник с отеком мозга на фоне тяжелой болезни, попала в прессу 13 сентября. В ночь на 14-е число Заворотнюк ввели в искусственную кому.По мнению медика, на последних стадиях опухоли головного мозга у больного может возникнуть состояние, при котором побочные эффекты от лекарств превышают возможную пользу. При таком исходе человек уже находится без сознания, работа жизненно важных органов нарушена, дыхание и сердцебиение сбиты. Бывает, что после кризиса человеку становится лучше, но процент таких случаев очень мал, отметил врач.При таком заболевании редко используют оперативное вмешательство, чаще — комбинированную терапию, химио- и лучевую терапию. Прогнозы врача неутешительные: при такой ситуации обычно в течение нескольких дней состояние пациентов ухудшается до критического.На днях у Заворотнюк начались осложнения. К тяжелой болезни добавилась пневмония и полиорганная недостаточность.Семья Заворотнюк не дает никаких комментариев по поводу состояния ее здоровья. Также они запретили это делать официальному представителю актрисы Стасу Христову.Из-за отсутствия достоверной информации о состоянии Анастасии Заворотнюк журналисты всеми доступными способами пытаются проникнуть в клинику, где находится актриса. Из-за этого было принято решение взять палату, где лежит 48-летняя артистка, под круглосуточную охрану.