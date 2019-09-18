Сильному пожару на нефтебазе в Челябинске предшествовал мощный хлопок, свидетельствует запись с камеры наблюдения.

Сильному пожару на нефтебазе в Челябинске предшествовал мощный хлопок, свидетельствует запись с камеры наблюдения.ЧП произошло утром 17 сентября в поселке Федоровка во время заправки топливом двух бензовозов. На кадрах видно, как из одной цистерны вырывает заправочный шланг и на стоящих рядом рабочих обрушивается огненная волна. Мужчины успели отбежать в сторону, один из них получил травмы и был госпитализирован.Огонь перекинулся на второй бензовоз, общая площадь пожара составила порядка 200 квадратных метров. Черный дым был виден за несколько километров. Спасатели быстро совладали с огнем.