На Ямале крупный медведь попытался напасть на остановившихся на обочине инкассаторов и практически вплотную подобрался к ним, но охоту сорвала проезжавшая мимо женщина. Она не только сняла хищника на видео, но и предупредила мужчин об угрозе.

На Ямале крупный медведь попытался напасть на остановившихся на обочине инкассаторов и практически вплотную подобрался к ним, но "охоту" сорвала проезжавшая мимо женщина. Она не только сняла хищника на видео, но и предупредила мужчин об угрозе.Эти кадры были сделаны 17 сентября в 15 километрах от посёлка Правохеттинский в Надымском районе ЯНАО. На записи видно, как косолапый бежит в сторону внедорожников, рядом с которыми стоит группа инкассаторов."Ребята, медведь!" — предупредила мужчин пассажирка проезжавшего мимо авто.Они успели запрыгнуть в салон и тем самым спастись от лап хищника. Последний с досады решил выместить свою агрессию на тех, кто помешал ему охотиться, и бросился к легковушке. Впрочем, догнать ее ему не удалось — ушел несолоно хлебавши.