Семью Анастасии Заворотнюк, конечно, безумно жаль – весь Интернет заполнен слухами, сплетнями, байками, комментариями врачей, астрологов и многочисленных друзей семьи. Каково все это читать родителям, дочери, мужу? Телевизионщики снимают экстренные выпуски ток-шоу, а журналисты охотятся за фотографиями умирающей, якобы, от рака актрисы.

Семью Анастасии Заворотнюк, конечно, безумно жаль – весь Интернет заполнен слухами, сплетнями, байками, комментариями врачей, астрологов и многочисленных "друзей" семьи. Каково все это читать родителям, дочери, мужу? Телевизионщики снимают экстренные выпуски ток-шоу, а журналисты охотятся за фотографиями умирающей, якобы, от рака актрисы.Родные Заворотнюк сделали все возможное, чтобы спрятать Настю от вездесущих бесцеремонных журналистов – поместили ее в частную клинику под вымышленным именем, выставили охрану у палаты. Но терять бдительности все равно нельзя.По слухам, журналисты сейчас пытаются подкупить врачей этой больницы, чтобы кто-то из них сделал на телефон снимок умирающей актрисы. Все хотят видеть, как изменила красавицу страшная болезнь, как располнела она, как выглядит обритая после трепанации черепа голова, как Настя лежит в реанимации, подключенная к аппаратам искусственного поддержания жизнедеятельности.Очень велик риск того, что кто-то из медицинского персонала может не побояться бога и "слить" в прессу так волнующие всех кадры. Ведь сорвать можно на этом миллион рублей – именно столько, как говорят, предлагают жаждущие сенсации репортеры сотрудникам медицинского центра. Ничего святого нет...Не дремлют и телевизионщики – они, как пишут инсайдеры, предлагают родным Заворотнюк 3 миллиона рублей за то, чтобы те в эфире прервали молчание и сообщили стране об истинном положении дел. Но муж, дочь и мама отказываются от всего."Мы тоже долго скрывали, Жанна лежала в разных клиниках под разными фамилиями. Это было сделано намеренно, чтобы не привлекать ненужное внимание. Советовать другим сложно – только молиться. Когда Жанне стало хуже, мы тоже закрылись. Нам всем хотелось побыть вместе и без посторонних глаз", – оправдала поведение родных сестра покойной Жанны Фриске Наталья в эфире одной из программ.