Караван из северокорейских браконьерских судов в сопровождении российских пограничных кораблей уже к утру должен прибыть в порт Находки. ФСБ сегодня распространила первые кадры операции, в результате которой были задержаны сразу 160 нарушителей. Некоторым из них — тем, кто напал на российских пограничников — грозит реальный тюремный срок.

Караван из северокорейских браконьерских судов в сопровождении российских пограничных кораблей уже к утру должен прибыть в порт Находки. ФСБ сегодня распространила первые кадры операции, в результате которой были задержаны сразу 160 нарушителей. Некоторым из них — тем, кто напал на российских пограничников — грозит реальный тюремный срок.Предупредительный выстрел из ракетницы. Ещё один. А шхуна только набирает ход."Товарищ командир, есть накрытие цели!"Осмотровая группа Приморского погрануправления ФСБ России готовится к высадке. Прием не обещает быть радушным. На палубе рыбаки КНДР. Вели незаконный промысел в исключительной экономической зоне России.Удобнее место и придумать сложно. Район банки Кито-Ямато. До российского берега около 200 морских миль — если что, можно укрыться от шторма. Не так глубоко — район уловистый. Да и КНДР — рядом. Ушел в ее воды, значит спрятался от российских пограничников. Но в этот раз не успели и оказали вооружённое сопротивление."Состояние здоровья раненых сотрудников пограничного управления удовлетворительное, угрозы их жизни нет. Задержаны две шхуны, 11 мотоботов, а также 161 гражданин КНДР. Обнаружены и изъяты запрещенные орудия лова, незаконно добытые морские биоресурсы", — сообщила Альбина Проскуренко, официальный представитель пограничного управления ФСБ РФ по Приморскому краю.Северокорейцев конвоируют к российским берегам. За нападение на пограничников им грозит наказание.В окнах всю ночь не гаснет свет — порт Находка ждёт прибытия пограничного конвоя. В результате рейда по защите биоресурсов задержаны больше десяти северокорейских судов. Прямо здесь, на берегу и начнутся следственные действия.Корма арестованного судна ушла под воду, борт прогрызла коррозия. Корейские лодки могут занять места по соседству. Никаких прав рыбачить в России у них не было, но так хотелось."Здесь хорошие биологические ресурсы, а с их стороны границы такого нет", — проинформировал Василий Соколов, заместитель руководителя федерального агентства по рыболовству РФ.В Приморье все лето иностранные рыбаки. Кадры, снятые в бухте Ольга — акватория буквально усеяна шхунами. И на каждой — запрещённые дрифтерные сети.В Росрыболовстве заявили, что до наведения порядка северокорейской стороной, квот на добычу в наших водах КНДР не получит. При этом, учитывая, что между нашими странами существует межправительственное соглашение о противодействии незаконному промыслу, в ведомстве надеются, что в ближайшее время инцидент будет урегулирован в правовом поле.