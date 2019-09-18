Задержан полицейский, который подозревается в нападении на своих коллег возле станции метро Рязанский проспект в Москве. В настоящее время по факту перестрелки возбуждено уголовное дело по статье 317 Уголовного кодекса.

Задержан полицейский, который подозревается в нападении на своих коллег возле станции метро "Рязанский проспект" в Москве.Главное управление собственной безопасности МВД России проводит проверку случившегося инцидента, в результате которого был убит один полицейский, а второй ранен. На месте преступления задержали сотрудника УВД, который ранее подозревался в получении взятки, сообщается на сайте МВД России.Также в ходе проверки будет дана оценка действиям должностных лиц, которые планировали и проводили оперативно-розыскные мероприятия в отношении задержанного. Материалы передадут в следственные органы.В настоящее время по факту перестрелки возбуждено уголовное дело по статье 317 Уголовного кодекса (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов). Об этом сообщила "Интерфакс" представитель столичного главка Следственного комитета Юлия Иванова.Ранее сообщалось, что около метро "Рязанский проспект" полицейский открыл огонь по коллегам. Сотрудники МВД пытались задержать его по подозрению в получении взятки в две тысячи рублей. Полицейский отказался сдаваться. В результате перестрелки один человек погиб, второй доставлен в больницу.