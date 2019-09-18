Журналисты связались с неким человеком, представившимся другом семьи Анастасии Заворотнюк. Он заявил, что вся информация о раке у актрисы не является достоверной, а якобы правду готовы открыть за кругленькую сумму.

Журналисты связались с неким человеком, представившимся другом семьи Анастасии Заворотнюк. Он заявил, что вся информация о раке у актрисы не является достоверной, а якобы правду готовы открыть за кругленькую сумму.Репортеры издания вышли на связь с неким Алексеем Степановым, назвавшим себя другом семьи Анастасии Заворотнюк и распространившим в Сети заявление, что звезда комедийного сериала "Моя прекрасная няня" не больна и не находится в клинике. Журналисты поинтересовались, готова ли артистка сниматься в телепередачах или просто дать интервью."Мама не готова ни с кем общаться. И Анастасия не готова ни с кем общаться. Когда они будут готовы общаться, они выйдут к средствам массовой информации, но, как вы понимаете, это будет стоить очень больших денег", – приводит слова человека издание. Он уточнил сумму: "Это стоит 200 миллионов рублей".Якобы за эти деньги готовы выступить или Анастасия Заворотнюк или ее мама Валентина Борисовна с опровержением относительно распространившейся информации о тяжелой болезни актрисы. Сам некто Алексей Степанов утверждает, что никакого рака у артистки нет. Более того, якобы актриса сейчас проводит время в солнечной Ялте, а не в коме.Издание уверено, что под видом "друга семьи" действует мошенник. Репортеры выяснили, что номер телефона действительно принадлежит человеку по имени Алексей Степанов. Но проживает он в Ханты-Мансийском округе и уже привлекался по статье за мошенничество.Из-за того, что слишком много самой разной, местами даже противоречивой, информации об , злоумышленники активизировались. Они готовы нажиться не только на семейном горе, но и на неравнодушии многочисленных поклонников няни Вики. Отметим, что ни муж актрисы, фигурист , ни ее мать Валентина Борисовна, ни старшие дети Анна и Майкл не готовы общаться с представителями прессы. Ни за какие деньги.