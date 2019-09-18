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<a href="https://33live.ru/novosti/18-09-2019-zavorotnyuk-pokazhut-na-tok-shou-za-200-millionov.html" target="_blank">Заворотнюк покажут на ток-шоу за 200 миллионов</a> - Журналисты связались с неким человеком, представившимся другом семьи Анастасии Заворотнюк. Он заявил, что вся информация о раке у актрисы не является достоверной, а якобы правду готовы открыть за кругленькую сумму.