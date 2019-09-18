Телеведущая Тина Канделаки любит блеснуть на публике в элегантных нарядах. На этот раз она в очередной раз не упустила возможности предстать в новом образе.

Телеведущая Тина Канделаки любит блеснуть на публике в элегантных нарядах. На этот раз она в очередной раз не упустила возможности предстать в новом образе.Журналистка опубликовала новое фото в своем Instagram-аккаунте. На снимке она красуется в блузке цвета фуксии и длинной кожаной юбке-карандаш. Волосы Тина собрала в низкий пучок. Завершили образ серьги из жемчуга.Под постом Канделаки написала длинный текст о своих мастер-классов. Когда два года назад звезда начала выступать, она не думала, что на такую форму общения будет такой массовый запрос."Но сегодня я вижу у людей колоссальный интерес к новым знаниям, и им очень важно общение с теми, кто, как и я, придерживается определённой системы самообразования/тренировок/питания и развития эмоционального интеллекта, чтобы не вести себя, как многие окружающие нас "истерички", считающие вполне нормальной эмоциональную развязанность", – поделилась мыслями светская дива.Фолловеры первым делом отметили изысканный вкус Канделаки. "Какая красота!", "Тина, прекрасна!", "Просто великолепно! Так держать!", "На Жар-птицу похожи", – восторгались поклонники."Какая вы красивая и элегантная!", – восхитилась фанатка.Среди потока позитивных нашлись и отрицательные комментарии. "Курочка!", – посмеялся злопыхатель.