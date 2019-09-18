Владимир Жириновский рассказал, что Белоруссия и Украина станут процветающими странами, когда войдут в состав России. По мнению политика, это позволит создать одно мощное государство.

Владимир Жириновский рассказал, что Белоруссия и Украина станут процветающими странами, когда войдут в состав России. По мнению политика, это позволит создать одно мощное государство.Лидер ЛДПР отметил, что раньше три страны жили вместе в покое и согласии. Он утверждает, что пора бы вернуться к этому строю. По его мнению, нужно создать единый государственный язык и валюту. В качестве средства коммуникации Жириновский видит, конечно же, русский язык, а в качестве валюты – рубль.По словам политика, если рубль станет единым средством оплаты товаров и услуг на территории бывшего союзного государства, то он станет сильнее, чем евро. Это будет обусловлено огромными ресурсами трех стран."Давно пора воссоединить Россию и Белоруссию как одно единое государство.Зачем выдумывать: а давайте сначала таможню или сначала тарифы.Белоруссия расцветет, когда мы снова станем одним государством...", – рассказал в своем Телеграм-канале Владимир Вольфович.Он уточнил, что ранее, по историческим справкам, Россия состояла из Великороссии иМалороссии. По сути, это является одним и тем же государством – Русью, телеканал "360".Кроме того, политик рассказал, что при объединении не должны быть ликвидированы родные языки народов. Он отметил, что говорить на них можно и нужно, но русский все равно должен стать государственным средством общения.Жириновский добавил, что в Советском союзе все говорили и на родном, и на русском языках. Тем не менее все были равны и все друг-друга понимали. Кроме того, политик подытожил, что в союзном государстве не должно возникнуть расовых предрассудков: "Можнопросто быть гражданами одной страны".