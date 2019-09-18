После совершения преступления мужчина добровольно явился в правоохранительные органы.

44-летний мужчина состоял в браке, с супругой воспитывал сына. Несколько лет назад жена устроилась на работу в гостиничный комплекс и с этого времени в семье начались постоянные конфликты и размолвки. Ситуация дошла до развода, но обвиняемый не мог смириться с обстоятельствами, часто уходил в запои, при встречах с бывшей женой требовал отдать ему на воспитание сына.03 апреля 2019 года обвиняемый появился в квартире бывшей супруги, вновь завел разговор о ребенке, в нервозном состоянии покинул квартиру и чуть позже приехал на работу к женщине.Около гостиничного комплекса в ходе словесной ссоры обвиняемый нанес бывшей супруге множественные ножевые ранения, отчего потерпевшая упала на землю. Понимая, что ситуация критическая, она намеренно перестала подавать признаки жизни. Обвиняемый посчитал, что женщина мертва и с места преступления уехал. 36-летнюю пострадавшую доставили в больницу, где благодаря своевременной медицинской помощи ее жизнь была спасена.После совершения преступления мужчина добровольно явился в правоохранительные органы.Согласно заключению экспертов у обвиняемого обнаружено расстройство личности, осложненное синдромом алкогольной зависимости. Обвиняемый заключен под стражу, сообщает Следственный комитет области