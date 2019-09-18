Понимая, что ситуация критическая, женщина намеренно перестала подавать признаки жизни

Понимая, что ситуация критическая, женщина намеренно перестала подавать признаки жизниЖителя Суздальского района обвиняют в покушении на убийство. Мужчина состоял в браке, с женой воспитывал сына. Несколько лет назад супруга устроилась на работу в гостиничный комплекс и с этого времени в семье начались постоянные ссоры и размолвки. Ситуация дошла до расторжения брака, но мужчина не мог смириться с обстоятельствами, часто злился, случались запои, при встречах с бывшей женой требовал отдать ему на воспитание ребенка.3 апреля 2019 года мужчина появился в квартире бывшей супруги, вновь завел разговор о сыне, в нервозном состоянии покинул квартиру и чуть позже приехал к женщине на работу.Около гостиничного комплекса обвиняемый нанес бывшей жене множественные ножевые ранения, она упала на землю.Понимая, что ситуация критическая, женщина намеренно перестала подавать признаки жизни. Мужчина посчитал, что женщина мертва и уехал с места преступления.Пострадавшую доставили в больницу, где благодаря своевременной медпомощи ее жизнь удалось спасти.После совершения преступления мужчина добровольно явился в полицию.У обвиняемого обнаружили расстройство личности, осложненное синдромом алкогольной зависимости.Уголовное дело направлено в суд.