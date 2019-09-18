Понимая, что ситуация критическая, женщина намеренно перестала подавать признаки жизни
Понимая, что ситуация критическая, женщина намеренно перестала подавать признаки жизни
Жителя Суздальского района обвиняют в покушении на убийство. Мужчина состоял в браке, с женой воспитывал сына. Несколько лет назад супруга устроилась на работу в гостиничный комплекс и с этого времени в семье начались постоянные ссоры и размолвки. Ситуация дошла до расторжения брака, но мужчина не мог смириться с обстоятельствами, часто злился, случались запои, при встречах с бывшей женой требовал отдать ему на воспитание ребенка.
3 апреля 2019 года мужчина появился в квартире бывшей супруги, вновь завел разговор о сыне, в нервозном состоянии покинул квартиру и чуть позже приехал к женщине на работу.
Около гостиничного комплекса обвиняемый нанес бывшей жене множественные ножевые ранения, она упала на землю.
Понимая, что ситуация критическая, женщина намеренно перестала подавать признаки жизни. Мужчина посчитал, что женщина мертва и уехал с места преступления.
Пострадавшую доставили в больницу, где благодаря своевременной медпомощи ее жизнь удалось спасти.
После совершения преступления мужчина добровольно явился в полицию.
У обвиняемого обнаружили расстройство личности, осложненное синдромом алкогольной зависимости.
Уголовное дело направлено в суд.