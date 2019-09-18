Информация о болезни актрисы Анастасии Заворотнюк шокировала россиян. Страна активно следит за всеми изменениями в ее состоянии.

Информация о болезни актрисы Анастасии Заворотнюк шокировала россиян. Страна активно следит за всеми изменениями в ее состоянии.Многие поклонники стараются, как могут, поддержать любимую артистку. "Боже, какая же она красивая! Настя, милая Анастасия, выживи! Храни тебя Господь!", "Дай Бог случиться чуду, и выздороветь ей!", "Борись, выздоравливай, сопротивляйся, дети и муж нуждаются в вас! Господи, помоги!", "Жаль ее очень! И близких очень жаль!", – пишут читатели .Некоторые язвительные пользователи Сети не упустили возможности поглумиться над чужим горем. "Надо в живую воду ее погрузить! И сразу исцеление наступает! Хворостовского, Фриске, Задорнова не успели погрузить, а то б как новые были!", "Каждый день об ее болезни. У нас в стране миллионы болеют и умирают от рака. Не такая же она великая актриса. Умрет точно. Дело времени", – язвительно высказались злопыхатели.Кроме того, многих фанатов задело поведение журналистов. По их мнению, хладнокровные СМИ пытаются нажиться на болезни ."Ну, это уже перебор. Мало ли сумасшедших и мошенников! Зачем эту чушь публиковать! Журналисты совесть совсем потеряли, устроив из трагедии человека безобразное шоу. Гадко и мерзко!", "Журналисты, совесть есть у вас? А сердце? А вообще... Что-то святое? Как можно печатать весь бред. Не надо в столь тяжелый момент мусолить мысли каких-то нездоровых людей. Ну, поставьте же себя на место Анастасии или хотя бы ее родственников. Ничтожно все с вашей стороны!", – встали грудью за артистку заступники.