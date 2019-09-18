Актер Борис Хвошнянский подозревает сына от первого брака в краже. Звезда пригласила наследника в студию программы На самом деле на Первом канале для прохождения детектора лжи.

Актер Борис Хвошнянский подозревает сына от первого брака вкраже. Звезда пригласила наследника в студию программы "На самом деле" на Первомканале для прохождения детектора лжи.Борис Хвошнянский рассказал ведущему шоу Дмитрию Шепелеву,что не так давно из его квартиры пропали часы стоимостью 700 тысяч рублей.Борис заподозрил в краже собственного сына. В мужчине, которого зафиксироваликамеры слежения, артист узнал своего сына от первого брака Марка. Звездазаявляет, что опознал наследника по походке."Поскольку ключи есть только у меня и у Марка, которыйприезжает сюда, в Москву, и останавливается у меня. Больше взять их с собойнекому. Марк именно в эти дни находился там. Меня в Москве не было, я уезжал. Знаю,что часы оказались в ломбарде. Эти часы были заложены в ломбард на мою фамилию",– рассказал артист в сегодняшнем выпуске программы "На самом деле".Редакторы программы разыскали Марка в Санкт-Петербурге. Там молодоймужчина проживает с матерью с того момента как его бросил отец 14 лет назад. Отпрыскзнаменитости свою причастность к пропаже дорогого аксессуара отрицает. Хвошнянский-младший уверяет, что его подставила бывшая помощница отца – Кристина Жукова,которая теперь называет себя любовницей артиста.Кристина тоже появилась в студии программы "На самом деле".Экс-помощница знаменитости рассказала присутствующим, что своими глазами виделапропавшие часы на руке Марка, когда тот приезжал к ней в гости.Между тем сын актера отмечал, что никогда не был в квартиреу Кристины. Более того, в момент пропажи аксессуара был на работе."В этот день у меня был концерт в Москве. Целый день я былзанят: сначала подготовка, потом саундчек, потом несколько часов ожиданий выступления, а дальше само выступление. Этот человек на кадрах имеет большое визуальноесходство со мной, но это не я", – подчеркнул Марк Хвошнянский в эфире программы"На самом деле".По словам отпрыска знаменитости, экс-помощница влюблена в артиста.Кристина даже пыталась рассорить Бориса с нынешней супругой. Помочь расстроитьбрак она просила самого Марка.Редакторы обратились за помощью к адвокату ГеннадиюНефедовскому, который организовал собственное расследование этой запутаннойистории. Юрист выяснил, что Жукова до знакомства с Борисом Хвошнянским никакогоотношения к киноиндустрии не имела. Девушка много лет работает танцовщицей вночном клубе, однако, встретив знаменитого артиста, выдала себя закастинг-агента, помощника с опытом. Она хотела втереться в доверие. Именно Кристина сделаладубликат ключа от апартаментов Хвошнянского-старшего. С помощью подельника оназавладела часами звезды, а после сдала их скупщикам.В конце шоу все участники выпуска прошлипроверку на детекторе лжи. Полиграф подтвердил подозрения адвоката.