В резиденцию посла США в Москве, расположенную на Спасопесковском переулке, врезался автомобиль. Инцидент произошел в пятницу вечером. В результате происшествия никто не пострадал, сам ..

В резиденцию посла США в Москве, расположенную на Спасопесковском переулке, врезался автомобиль. Инцидент произошел в пятницу вечером.В результате происшествия никто не пострадал, сам посол Джон Салливан был в отъезде. За рулем машины оказался россиянин 1976 года рождения, который находился в состоянии алкогольного опьянения. Сотрудники посольства передали его правоохранительным органам. После этого он был задержан и направлен на медицинское освидетельствование, сообщает .