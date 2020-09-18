Депутаты считают, что семье необходимо дать право использовать материнский капитал на приобретение машины.

Владимирские законодатели предлагают новый вариант использования «детских» выплат. Депутаты считают, что семье необходимо дать право использовать материнский капитал на приобретение машины.Но есть и ограничения. Машина должна быть отечественного производства, стоимостью до 1,5 млн рублей, наличие не более 8 пассажирских мест. Также обязательное условие - покупка должна быть оформлена в общую собственность детей и родителей. Машину в течение трех лет нельзя переоборудовать или продавать - иначе всю сумму придется вернуть в Пенсионный фонд. Эти изменения владимирские парламентарии предлагают внести в закон 2006 года, который регламентирует способы распоряжения материнским капиталом.Владимир Киселев, председатель Законодательного Собрания Владимирской области: "Мы считаем, что необходимо расширить перечень целей, на которые может быть направлен материнский капитал. И предлагаем внести в него покупку семейного машины. В ближайшее время мы направим в государственную Думу соответствующую законодательную инициативу. Она уже подготовлена. Мы с вами понимаем, что в современном мире в семье с ребенком, а тем более с несколькими детьми, машина просто необходима, потому что у нас и школы, и кружки, и секции. Дети, а с ними и родители, очень часто загружены. Личный транспорт экономит время и силы".Напомним, что в ряде регионов разрешено использоваться материнский капитал, правда, региональный, на приобретение автомобиля. Принятие такой нормы на федеральном уровне обеспечит единообразие нормативного регулирования на всей территории России, считают владимирские законодатели.