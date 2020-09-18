Это только пробная партия.

Владимирская область приняла первую партию вакцины от коронавируса российского производства. В депртамента здравоохранения рассказалил, что это пробная партия для тестирования логистических цепочек. Препарат «Спутник V» ( «Гам-КОВИД-Вак» ) разработал Национальный центр эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи для вакцинации от новой коронавирусной инфекции Covid-19.- Вакцинация двухэтапная. Вторая инъекция выполняется через три недели после первой при отсутствии побочных реакций. Все пациенты перед вакцинацией пройдут медицинское обследование и при необходимости будут направлены на иммунологическую комиссию, а после вакцинации будут находиться под контролем врачей», – рассказала и.о. директора Департамента здравоохранения Юлия Арсенина.По распоряжению Департамента здравоохранения Владимирской области организована иммунологическя комиссия. Она работает в Городской клинической больнице №5. Больницу выбрали, так как здесь получает медицинскую помощь наибольшее количество приписного населения.По рекомендации Министерства здравоохранения РФ первыми участниками вакцинации от коронавируса с учётом медицинских показаний и противопоказаний могут стать практикующие врачи.