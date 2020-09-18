Известие о закрытии границ Белоруссии с Польшей и Литвой и усилении границы с Украиной всколыхнуло мировую общественность. Что стоит за словами президента Александра Лукашенко, рассказал эксперт.

Известие о закрытии границ Белоруссии с Польшей и Литвой и усилении границы с Украиной всколыхнуло мировую общественность. Что стоит за словами президента Александра Лукашенко, рассказал эксперт.Политолог Александр Класковский отметил в своем телеграм-канале, что никакой сенсации со стороны президента не прозвучало. На самом деле глава республики просто неудачно сформулировал свою мысль.Эксперт усомнился в том, что Лукашенко может запретить гражданам соседних государств посещать Белоруссию, а также перекрыть транзит и импорт нужных грузов. "Это означает выстрелить себе в ногу", – подчеркнул специалист.По его мнению, президент имел в виду переброску некоторых подразделений на запад страны. Хотя ранее министр обороны Виктор Хренин утверждал обратное: войска после учений отправят в места постоянной дислокации.Происходящее напоминает "пиаровские игры", добавил Класковский. Лидер республики хочет перевести стрелки с внутреннего кризиса на вымышленную внешнюю угрозу. Также Лукашенко хочет показать себя храбрым защитником западных границ Союзного государства."В последние месяцы руководство сделало столько сумасбродных шагов, что не исключены и новые абсурдные решения", – заключил эксперт.Напомним, что беспорядки в Белоруссии начались сразу после оглашения предварительных итогов выборов президента. По подсчетам Центризбиркома, за проголосовали 80% жителей страны.Оппоненты лидера обвинили его в фальсификации голосования. Ряд европейских стран отказался признавать Александра Лукашенко легитимным президентом Белоруссии. Против официальных лиц республики ввели санкции Литва, Латвия и Эстония.