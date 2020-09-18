Мероприятие было организовано в рамках акции Управления ФССП по Владимирской области «Дорожный пристав».

17 сентября судебные приставы, сотрудники ГИБДД и специалисты Энергосбыт Волга провели совместный рейд по взысканию задолженности за электроэнергию в Александрове. Мероприятие было организовано в рамках акции Управления ФССП по Владимирской области «Дорожный пристав».В ходе рейда с помощью комплекса «Дорожный пристав» на дорогах Александрова было выявлено более 50 собственников автомобилей, в отношении которых имеются судебные приказы на взыскание различных задолженностей (штрафов, алиментов, кредитов), в том числе долгов за электрическую энергию. Часть водителей оплатили долг на месте, некоторым были вручены уведомления о необходимости явки в службу судебных приставов для определения источников погашения задолженности. Проверить наличие возбужденного исполнительного производства жители Владимирской области могут на сайте судебных приставов: www.r33.fssprus.ru.Общая задолженность жителей города Александрова и Александровского района перед Энергосбыт Волга за потребленную электрическую энергию по состоянию на 1 сентября составляет 11,4 млн рублей. Из них 7,6 млн рублей взыскано в судебном порядке и направлено для исполнительного производства в Управление ФССП по Владимирской области.Оплатить квитанции за электрическую энергию и услуги ЖКХ без комиссии клиенты Энергосбыт Волга могут через следующие дистанционные сервисы:• Личный кабинет клиента физического лица на сайте компании http://www.esbvolga.ru;• мобильное приложение «Мой Энергосбыт Волга». Воспользоваться приложением могут владельцы мобильных устройств на базе операционных систем iOS и Android;• сервис «Оплатить квитанцию онлайн» на сайте компании http://www.esbvolga.ru. Для оплаты не требуется регистрация, достаточно указать только номер лицевого счета.Оплата электроэнергии без комиссии также возможна через платежные терминалы, расположенные в клиентских офисах и территориальных отделениях компании. Для удобства клиентов Энергосбыт Волга организовал возможность предварительной записи на приём на сайте компании: в верхней части главной страницы размещена специальная кнопка «Запись на приём». Для визита в офис необходимо указать свои контактные данные и выбрать удобные время и дату. Энергосбыт Волга напоминает клиентам о необходимости использования защитных средств при посещении компании.