Хэдлайнерами фестиваля станут фолк-бэнд "Колокол" и музыканты Рекорд Оркестра

Уже завтра во Владимире пройдет второй благотворительный фестиваль "Добрый Владимир". Его организует общественная организация "Вместе".Цель фестиваля - помощь людям, страдающим онкологическими заболеваниями. Идея принадлежит Маргарите Мищенко. Она не скрывает свой диагноз и знает, в какой поддержке нуждаются онкобольные. Маргарита надеется, что на фестивале удастся собрать деньги, на которые приобретут средства гигиены, необходимые расходные материалы и лекарства. Хэдлайнерами фестиваля станут фолк-бэнд "Колокол" и музыканты Рекорд Оркестра. Приедут и участники мотоклуба "Ночные волки". Так же завтра они примут участие в сдаче крови на Областной станции переливания.