Хирургическое отделение возвращается в свои стены.

Сегодня инфекционный госпиталь во Владимирской ОКБ закрывается, и хирургический корпус снова возвращается к привычному образу жизни. 21 сентября здесь снова начнут оказывать плановую медицинскую помощ, откроются все отделения хирургической службы.По словам главного врача ОКБ Владимира Безрукова, в хирургическом корпусе провели полную и тщательную дезинфекцию. В силе остается противоэпидемический режим, призванный не допустить распространение Covid-19.- Открытие хирургического корпуса – долгожданное событие для пациентов Владимирской области. Мы приняли выверенное решение, исходя из эпидемиологической ситуации. Ведущее медицинское учреждение региона сможет в полном объеме оказывать пациентам специализированную, в том числе высокотехнологичную, медицинскую помощь, – подчеркнула и.о. директора Департамента здравоохранения Владимирской области Юлия Арсенина.В ОКБ работает многоканальная «горячая линия»: 8 (800) 250-36-03; (4922) 32-91-40; 32-95-24; 32-96-23. Позвонив по указанным номерам, можно получить информацию о консультативном приеме или о предоперационном осмотре.