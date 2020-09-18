Исполнительный директор Российского движения школьников (РДШ) Ирина Плещева представила новое видение воспитательной работы с учащимися. В его основе лежат интересы и желания ребят – IT-технологии и киберкультура.

Исполнительный директор Российского движения школьников (РДШ) Ирина Плещева представила новое видение воспитательной работы с учащимися. В его основе лежат интересы и желания ребят – IT-технологии и киберкультура.Инновационные проекты в российской школе обсуждались на пресс-конференции ТАСС. В мероприятии принял участие министр просвещения Сергей Кравцов. Он напомнил о поручении президента – сделать процесс воспитания школьников масштабнее и интереснее.Одним из партнеров министерства является Российское движение школьников. Ведомство сотрудничает с РДШ по 13 направлениям, реализуются совместные проекты. "Один из них связан с популярными у молодежи IT-технологиями. Чемпионат среди школьников по киберспорту точно привлечет внимание подростков", – рассказал Кравцов.В свою очередь исполнительный директор РДШ Ирина Плещева отметила, что эффективный воспитательный процесс можно построить лишь на взаимодействии с самими учащимися. Она указала на популярность киберспорта."Можно проявить внимание к этому увлечению школьников и направить энергию поколения Z в нужное русло и трансформировать ее в мирный атом, а не в разрушения", – сказала Плещева.Киберспорт – командные игры, которые развивают коммуникативные способности, участ мыслить стратегически, подчеркнула исполнительный директор РДШ. Такого формата не хватает традиционной системе образования, уверена она.При участии ребят реализуется проект "Кубок РДШ по киберспорту". В скором времени он будет воплощен в жизнь. С соответствующей просьбой к президенту обратился активист движения Алексей Микушин. Школьник выразил готовность присоединиться к работе организационного комитета.По его словам, из-за возрастныъ ограничений школьники не могут попасть на соревнования по киберспорту международного уровня."Поэтому хочется, чтобы такие турниры были в школах и мы имели возможность соревноваться друг с другом, а потом будем представлять нашу страну на международных соревнованиях", – сказал Алексей.Еще один знаковый проект РДШ – "Экодежурный по стране". Школьники по всей стране откликнулись на призыв премьер-министра Михаила Мишустина и вышли на экологические субботники. Депутат Госдумы Вячеслав Фетисов выразил надежду, что "Экодежурный по стране" станет глобальным движением и школьники из РДШ смогут поделиться опытом с ребятами со всего мира.Акция "Экодежурный по стране" началась 17 сентября на Камчатке. Затем к ней присоединились другие регионы. 19 сентября Ирина Плещева и Вячеслав Фетисов приедут на Дальний Восток и вместе с ребятами примут участие в генеральной уборке на берегу Тихого океана.Российское движение школьников создано указом президента Владимира Путина в октябре 2015 года. Цель организации – совершенствование государственной политики в области воспитания подрастающего поколения и содействии формированию личности на основе традиционных российских ценностей.