В экспозиции Успенской церкви "Государев двор в Александровской слободе" прошла церемония пожертвования бюста "царь Федор Иоаннович".

В экспозиции Успенской церкви "Государев двор в Александровской слободе" прошла церемония пожертвования бюста "царь Федор Иоаннович".Это одна из первых работ антрополога и скульптора Михаила Герасимова. Он изобрёл способ восстановления облика человека только по его черепу. Благодаря ему стало известно, как на самом деле выглядели Иван Грозный, неандертальцы, Ярослав Мудрый. Даритель бюста - дочь скультпора , научный сотрудник Института этнологии и антропологии РАН Маргарита Герасимова. По её словам, эта скульптура долгое время украшала семейную коллекцию и расставаться с ней было жалко, но она понимала, что в музее бюст принесёт больше пользы. А о том, какие тайны можно узнать только благодаря исследованию захоронений, на основе личности Ивана Грозного рассказал ученик Маргариты Герасимовой, старший научный сотрудник института антропологии МГУ Денис Пежемский.