Судно также сменило имя с Ayacucho на Максим Горький.

Нефтяной танкер дедвейтом 320,8 тыс. тонн (класса VLCC, Very Large Crude Carrier), который ходил под флагом Венесуэлы, сменил имя с Ayacucho на "Максим Горький" и перешел под российский флаг, следует из базы данных о морских судах Equasis.Ayacucho построен в 2013 году и ходил под флагом Сингапура, говорится в базе Equasis. Затем с апреля 2020 года судно перешло под флаг Венесуэлы, а в июне получило флаг России.По данным РБК, "Максим Горький" теперь может быть крупнейшим танкером, который ходит под российским флагом. До этого самыми крупными танкерами-накопителями (плавучие нефтехранилища) в России были "Умба" (дедвейт 300 тыс. тонн) и "Кола" (309 тыс. тонн).В качестве владельца судна в базе Equasis указано Национальный институт водного хозяйства (INEA) Венесуэлы.