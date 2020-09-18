Подарки накануне Дня работников леса вручал Владимир Сипягин.

Владимирская область готовится поздравлять работников лесного хозяйства с профессиональным праздником. Вчера в Муромцевском лесотехническом техникуме поздравляли лучших сотрудников, вручали грамоты Рослесхоза, администрации Владимирской области, Законодательного Собрания области. Губернатор передал государственным лесным инспекторам 13 автомобилей для патрулирования леса. Кроме того, были доукомплектована имеющаяся техника. Всего на обновление потратили 7,4 млн рублей.Машины Lada 4x4 («Нива») выбрали как наиболее подходящие автомобили для поездок по пересеченной местности.Также Владимир Сипягин открыл памятную доску бывшему директору образовательного учреждения, участнику Великой Отечественной войны Николаю Садохину. Ее установили по инициативе жителей поселка, коллектива и ветеранов техникума и родственников.В завершение праздника губернатор заложил памятную аллею в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.Глава региона напомнил, что Владимирская область участвует в реализации нацпроекта «Экология», что позволило получить 83 млн рублей из федерального бюджета. На эти деньги купили 65 единиц лесохозяйственной и лесопожарной техники и оборудования. Всего до 2024 года на реализацию проекта запланировано почти 510 млн рублей.- Безусловно, государство вкладывает средства в развитие лесной отрасли не только в рамках нацпроекта. В этом году на мероприятия регионального Департамента лесного хозяйства запланировано 589 млн рублей, из них более 118 млн рублей – из областного бюджета, федеральная субвенция составляет около 471 млн рублей. Область и федеральный центр вкладывают значительные средства в охрану, защиту и воспроизводство лесов. Но огромное значение в сохранении лесного богатства имеет участие жителей. Беречь лес от мусора и пожаров, соблюдать установленные законом запреты на вырубку деревьев – это те минимальные правила, которых должен придерживаться каждый. Я считаю крайне важными для нашей области и страны общественные инициативы по восполнению лесов. Таких, например, как сегодняшняя, – подвел итог Губернатор.