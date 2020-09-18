Российский журналист Юрий Дудь взял интервью у создателя главного медиа, посвященного белорусским протестам, Степана Путило. Оппозиционер рассказал об источниках заработка, оценил шансы Светланы Тихановской стать президентом республики и представил, чем бы закончилась его встреча с лидером Александром Лукашенко.

Российский журналист Юрий Дудь взял интервью у создателя главного медиа, посвященного белорусским протестам, Степана Путило. Оппозиционер рассказал об источниках заработка, оценил шансы Светланы Тихановской стать президентом республики и представил, чем бы закончилась его встреча с лидером Александром Лукашенко.Степан Путило стал активно вести телеграм-каналы Nexta и Nexta Live с осени 2018 года. Вместе со своей командой он публикует самые свежие и главные новости о жизни в Белоруссии. Аудитория каналов резко выросла в период протестных акций, в августе 2020 года. Сегодня на них подписано более двух миллионов пользователей.Отметим, что сейчас журналист находится в Польше. Он работает в "Белорусском доме" в Варшаве. В ходе интервью Путило подтвердил, что результаты выборов президента 9 августа были подделаны. По его словам, большинство граждан поддержали оппозиционера Светлану Тихановскую. "Она наш национальный лидер", – подчеркнул Степан.Автор Nexta назвал Александра Лукашенко "врагом белорусского народа номер один". В случае если бы Путило встретился с действующим президентом Белоруссии в одной помещении, то он постарался бы передать его в руки правосудия или же нейтрализовать. "Я сделал бы все возможное, чтобы удержать его", – добавил журналист.Отметим, что в Белоруссии в отношении Степана Путило возбуждено уголовное дело за организацию массовых беспорядков и подготовку лиц для участия в них. Журналисту грозит до 15 лет лишения свободы. Также создатель телеграм-каналов Nexta и Nexta Live объявлен в розыск в России, передает Life.ru.Напомним, акции протеста в республике не утихают уже шесть недель. Каждое воскресенье десятки тысяч граждан собираются на главных площадях городов с бело-красно-белыми флагами. Демонстранты требуют отставки , освобождения всех политзаключенных и проведения новых выборов лидера.