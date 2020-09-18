На маткапитал семьи с детьми смогут купить автомобиль? Владимирские парламентарии предлагают новый вариант использования «детских» выплат. Законодательное Собрание области внесло в

На маткапитал семьи с детьми смогут купить автомобиль? Владимирские парламентарии предлагают новый вариант использования «детских» выплат. Законодательное Собрание области внесло в ГосДуму проект федерального закона. Он расширит перечень нужд, на которые можно тратить средства материнского капитала. Авторы отмечают, что учли насущные потребности семей с детьми. Владимир Киселёв, председатель ЗакСобрания области: Семье с ребёнком, а