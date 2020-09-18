«Добро в действии» и «Собери ребенка в школу». В рамках этих акций активисты движения «Молодая гвардия» помогают нуждающимся семьям. Среди таковых и семья из Юрьев-Польского района.

«Добро в действии» и «Собери ребенка в школу». В рамках этих акций активисты движения «Молодая гвардия» помогают нуждающимся семьям. Среди таковых и семья из Юрьев-Польского района. Молодогвардейцы приехали в деревню Воскресенское не с пустыми руками. ЖИВОЙ ЗВУК: Мы тут приехали к тебе из «Молодой гвардии». Есть такая организация общественная. У нас есть фонд «Добро в