Благодаря слаженным действиям удалось повысить результативность и выявить большее число без вести пропавших...

В столице подвели итоги второго этапа межгосударственного оперативно-профилактического мероприятия, которое проводилось с 16 по17 сентября 2020 года.Розыск лиц, обвиняемых в совершении преступлений и стабилизация криминогенной обстановки стали главными задачами оперативно-профилактической операции. Столичные полицейские координировали действия и с другими правоохранительными ведомствами при проведении розыскных мероприятий.Благодаря слаженным действиям удалось повысить результативность и выявить большее число без вести пропавших. Сотрудники органов внутренних дел установили местонахождение 28 лиц пропавших без вести. Задержано 125 подозреваемых, которые находились в розыске за совершение преступлений: убийство, причинение тяжкого вреда здоровью, грабеж, незаконный оборот оружия, кража, мошенничество, противоправные действия при незаконном обороте наркотических средств.Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве