В Муроме вынесли приговор бутлегеру, который хранил в гараже почти 4,5 тысячи бутылок. В декабре 2019 года сотрудники полиции совместно с коллегами из регионального УФСБ во время оперативных

В Муроме вынесли приговор бутлегеру, который хранил в гараже почти 4,5 тысячи бутылок. В декабре 2019 года сотрудники полиции совместно с коллегами из регионального УФСБ во время оперативных мероприятий изъяли из гаража в Муроме коробки с немаркированной алкогольной продукцией. На импровизированном складе было почти 4,5 тысячи бутылок разного вида контрафакта. Общая стоимость товара превысила 850