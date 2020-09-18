Как сообщают в департаменте здравоохранения, вакцинация будет проходить в два этапа.

Во Владимирскую область поступила первая партия отечественной вакцины от коронавируса. Это пробная партия. Речь идёт о препарате «Спутник V(Ви)». Вакцина «Гам-КОВИД-Вак» разработана Национальным центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.Как сообщают в департаменте здравоохранения, вакцинация будет проходить в два этапа. Вторая инъекция выполняется через три недели после первой при отсутствии побочных реакций. Все пациенты перед вакцинацией пройдут медицинское обследование и при необходимости будут направлены на иммунологическую комиссию, а после вакцинации будут находиться под контролем врачей. В департаменте подчеркивают, о массовой вакцинации речь не идет. Первыми вакцину протестируют медики. А на базе пятой больницы Владимира будет создана иммунологическая комиссия.